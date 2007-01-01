Калужских синоптиков поздравили со 190-летием Гидрометслужбы России
В Калуге 16 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сотрудников и ветеранов Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» поздравил глава регионального минприроды Владимир Жипа.
Он отметил, что калужские синоптики не только своевременно предупреждают о природных катаклизмах и составляют прогнозы погоды, но и вносят существенный вклад в охрану окружающей среды. Поблагодарив их за сотрудничество в проведении регионального мониторинга воздуха, министр подчеркнул, что деятельность калужского филиала Росгидромета способствует повышению уровня безопасности населения и экономики области.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня