213

Калужан приглашают на выставку в Москву

С 28 по 31 мая дорожно-строительную технику «Ростсельмаш» покажут на выставке СТТ EXPO в «Крокус Экспо в павильоне №2, зал 5, стенд 5-220.

213 Читайте KP40.RU: