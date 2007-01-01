Калужан приглашают на выставку в Москву
С 28 по 31 мая дорожно-строительную технику «Ростсельмаш» покажут на выставке СТТ EXPO в «Крокус Экспо в павильоне №2, зал 5, стенд 5-220.
Там, в частности, будут представлены первые образцы фронтального и телескопического погрузчиков отечественного производителя, которые проходят ресурсные испытания. Выпуск опытно-промышленной партии планируется в 2025 году, а начало серийного производства — в 2026 году.
Техника разработана в рамках программы импортозамещения. Ранее задачу достичь промышленного суверенитета поставил президент России Владимир Путин.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня