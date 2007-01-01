В Калужской области закупят дополнительную технику для защиты лесов от пожаров
В этом году будут приобретены пять полноприводных грузовых автомобилей и один седельный тягач, рассказала 16 мая министр финансов региона Валентина Авдеева.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на это выделят из федерального бюджета 39,1 миллиона рублей.
Кроме того, на различные мероприятия по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушение на землях лесного фонда в текущем году запланировано потратить из областного бюджета 153,2 миллиона рублей, из федерального – 23,3 миллиона.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня