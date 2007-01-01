В Калужской области внедрят умных помощников в телефонные звонки для борьбы с мошенниками

Для этого будет расширяться применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков.

О внедрении такой практики сообщили в МТС. Абонентам компании будут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве.

Новая функция будет доступна всем абонентам компании вне зависимости от модели телефона.

Цифровой помощник не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.

- Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки, - рассказала Инесса Галактионова.

Особое внимание будет уделено защите клиентов от мошенничества. В прошлом году сервис «МТС Защитник» заблокировал более двух миллиардов нежелательных звонков. В ближайшее время он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».