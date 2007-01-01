Здесь начинаешь понимать, что в твоем городе так много таких же, как ты: в Калуге прошел масштабный нетворкинг для предпринимателей Альфа Конфа Практика

14 мая в калужском Дворце спорта состоялась Альфа Конфа Практика. Мероприятие от Альфа-Банка объединило предпринимателей из абсолютно разных сфер. На 10 часов участники погрузились в мир реальных кейсов, практических решений для бизнеса. В этом им помогали звездный маркетолог Роман Тарасенко, основатель HR-экосистемы Support Partners Константин Борисов, основатель Product psychology Максим Яцкевич и основатель бренда KRYGINA Cosmetics Елена Крыгина.

В «Центральный» стекались люди в строгих костюмах, совсем молодые предприниматели и настоящие акулы бизнеса. Мероприятие началось с интеллектуальных и сплачивающих игр, в которых взрослые и серьезные гости превратились в счастливых детей, готовых впитывать новые знания и опыт в неформальной обстановке.

Минимум скучной теории и максимум вдохновения

Мероприятие уже прошло в Туле и Иваново. Город невест передал эстафету в Калугу. В планах у организаторов охватить как можно больше населенных пунктов по всей стране.

Региональный управляющий Альфа-Банка Давид Амбарцумян тепло поприветствовал участников.

- Очень рад видеть сегодня знакомые лица! И настолько же рад новым знакомствам. Думаю, вы разделяете со мной эти чувства. В этом зале сотни предпринимателей вашего города, открытых и проактивных. Это воодушевляет всю команду проекта и лично меня как руководителя бизнес-направления. Я думаю, это значит, что мы всё делаем правильно, да?

- Спасибо всем, что вы здесь. Тем более, что встреча сегодня особенная, потому что пройдёт в новом формате — Альфа Конфа Практика. И первая тема конференции — “Предприниматель сегодня: лидерство и команда”. Здесь мы совсем отказались от теоретических лекций, только кейсы, симуляторы и практические разборы.

После него с приветствием участникам вышла директор малого и микробизнеса Альфа-Банка в Калужской области Евгения Середина.

- Сегодня на Альфа Конфа Практика мы надеемся вдохновить вас на максимум идей, озарений и полезного взаимодействия. Направлять и помогать в этом будут преподаватели бизнес-школ и владельцы крупнейших компаний страны, которых мы пригласили.

- Но главный ценный ресурс здесь — вы. Городское бизнес-коммьюнити, предприниматели, которые не просто хотят расти, а используют возможности для этого, не боятся пробовать и ведут за собой. Желаю всем сегодня найти те решения, которые давно зреют, и зарядиться планами и идеями, как минимум, до следующей Конфы.

Участники с энтузиазмом подходили к выполнению многочисленных заданий, обменивались визитками, приглашали друг друга на свои семинары, давали советы и делились ценными контактами.

С каждой практикой улыбок на лицах, смеха и разговоров становилось все больше. Холодная ледовая арена наполнилась теплом сердец, которые бьются в ритме свободы, новых идей. Предприниматели рассказывали, почему решили уйти из найма, как осмелились сделать шаг в неизвестность и какие трудности встретились на этом пути. Прямо во время обсуждения одного из кейсов зародилось сотрудничество между коллегами по юридической сфере из Калуги и Брянска.

Напитаться смыслами

Лейтмотивом, вокруг которого были выстроены все темы спикеров, стало такое важное для бизнеса понятие, как лидер. А благодаря длинной сцене-подиуму спикеры могли посмотреть в глаза каждому участнику, где бы он ни сидел, что создавало еще больший поток энергии и вдохновения

Основатель Product Psychology, член экспертной коллегии Сколково Максим Яцкевич выступал первым и рассказал слушателям о лидерстве и психотипах. Также спикер поделился своей историей, как научился бегать по утрам и объяснил, почему важно самому создавать себе обстоятельства для личного роста.

- Калуга - замечательный город и мне очень приятно делиться своим опытом с этими людьми. Все инициативные, проявляют себя, я за Калужский регион спокоен, - с улыбкой отметил Яцкевич.

- В упражнении на выявление типа лидерства, большинство калужан оказались в категории «лидер-эмпат». С чем это может быть связано?

- Эмпаты встречаются на конференциях чаще всего. Это хороший тренд, так как это люди, которые умеют адаптироваться под ситуацию без потери внутреннего стержня.

- Многие начинают с того, что начинают читать книги про то, как стать лидером за час, как от такого перейти к действиям?

- Есть две фразы на этот счет: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты» и «Твой доход – это среднее статистическое из доходов всех, кто тебя окружает. Очень важно, с кем ты напитываешься смыслами, мы все, как губки. Копируйте тех, кого сами считаете лучшими.

Делать, а не думать

Звездный маркетолог Роман Тарасенко рассказывал о том, как создавать и развивать личные корпоративные бренды. Эксперт объяснил, почему стоит есть свой завтрак, как выбирать кота, понять, кто ты, используя метод Ричарда Боллса и почему предпринимателю необходима «щепотка дерзости».

В беседе с журналистами Тарасенко обратил внимание на то, почему Альфа Конфа так важна для бизнес-комьюнити.

- Предприниматель – он все время один. А здесь начинаешь понимать, что ты не одинок и в твоем городе так много таких же, как ты. Они тоже чего-то боятся, учатся. Мне бы хотелось, чтобы новички делали больше, чем думали. Все обычно хотят продумать стратегию на 100 лет вперед, подстраховаться, но это пока ни у кого не вышло. Еще не надо бояться успеха. Последнее правило – думать о том, какую пользу ты даешь людям.

- Предпринимателями рождаются или можно переломить как-то себя?

- Есть большое количество людей, которые изначально понимают, что для них существующая система не очень подходит, и они начинают создавать свою. Они выпускаются после школы и института и понимают, что им такого распорядка больше не хочется. И есть люди, которые до конца дней с этой системой, они могут в нее вписаться. Третий тип – люди, которые видят несовершенства и пытаются их улучшить, строят такой же бизнес, но что-то меняют.

- Поможет ли маркетинг, если ты, откровенно говоря, личность неприятная?

- Не нужно это скрывать, потому что это удивительная штука - для нас одинаково притягательны как положительные, так и отрицательные персонажи. А если верить литературе и кинематографу, они привлекают еще больше. Никто не любит ванильных, хороших во всех смыслах, они ненастоящие.

- Существует эффект оплошности, маленькие ошибки и правда порой привлекают, а что делать, если ошибся по-крупному?

- Я скажу самую ужасную вещь на этот счет. В России нет института репутации. Мы в этом плане уникальная страна. То есть у нас любые промахи и ошибки людьми очень быстро прощаются, забываются. Мы в этом плане просто уникальный народ.

- Как вам Калуга, как аудитория?

— Это была одна из самых теплых аудиторий, очень сильный эмоциональный отклик. Калужане проявляли эмоции, не сдерживали себя, смеялись и улыбались. У вас очень красивый город!

- Вы сказали, что вы интроверт. Как вы справляетесь с волнением?

- Мне помогла практика. Волнение никуда не ушло, просто уменьшается промежуток времени, за который ты уже начинаешь волноваться. Раньше я начинал делать это за несколько дней, а теперь уже за несколько часов. А вообще, перестать волноваться, это самое худшее, что может случиться с человеком.

Найти свою особенность

Основатель бренда KRYGINA Cosmetics Елена Крыгина начала свой путь с обычного любительского блога, а затем создала уникальную линейку косметики, где одни и те же продукты можно использовать для разных частей тела. Визажист рассказала, почему нельзя всегда идти на поводу у клиента, как создавать тренды и почему так важно иметь страховочный маркетинговый парашют. На ее практике предприниматели выяснили, что же такое личный бренд и оценили свое влияние на индустрию.

Мы поговорили с бизнесвуман о ее впечатлениях от мероприятия и о необходимости своей изюминки.

- Как вам Калуга, как зал? Нравится ли вам Альфа Конфа Практика?

- Город я еще посмотреть не успела, но очень хочу в музей космонавтики. Аудитория была очень вовлечена в процесс, все слушали, где-то кивали, а где-то улыбались. По поводу Альфа Конфы, я считаю, что таких мероприятий нужно проводить как можно больше, они точно найдут отклик в сердцах предпринимателей, а кого-то вдохновят сделать самый трудный, первый шаг.

- Вы говорили про фишку, про изюминку, как ее найти? Как вы пришли к красной помаде?

- Я не задумывалась об этом специально. Нужно держать в голове, что в образе личного бренда нужно будет жить долго, поэтому необходимо выбрать то, что тебе близко. Сначала над этим могут даже смеяться, но потом люди привыкнут, начнут узнавать тебя благодаря этому и, порой, копировать.

Внедрять в свое дело

После общения со спикерами мы поговорили с гостьей Альфа Конфы Натальей Алентьевой. У предпринимателя своя студия красоты.

- Я делаю людей успешными и красивыми, сюда пришла за новыми знаниями. Это потрясающее мероприятие. Каждый спикер разбирается в том, что говорит, на них хочется ориентироваться, брать пример, внедрять их фишки в свое дело, чтобы оно стало еще лучше. Многое я себе зафиксировала, и буду пробовать внедрять в ближайшее время.

В конце мероприятия все участники попробовали себя в роли операторов, монтажеров и режиссеров. Предприниматели приняли участие в интерактиве «Упаковщики смыслов» и сняли короткий видеоролик. Все участники разделились на восемь команд и целый час занимались совместным созданием контента по темам, которые прозвучали на сцене за весь день.

Из Калуги Альфа Конфа Практика отправилась в Ижевск. Это мероприятие не про успешный успех, а про обмен опытом и практическими знаниями. Здесь разрушаются стереотипы о скучных лекциях по продвижению бизнеса и зарождаются прочные дружеские и рабочие связи.