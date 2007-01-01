В Калуге зацвела сирень, посаженная Циолковским

Фото с территории дома-музея в четверг, 16 мая, опубликовали сотрудники музея космонавтики.

- Как-то Циолковский принес от знакомых кустик сирени и посадил его в центре сада, - пояснили в музее. - За многие десятилетия тот самый куст, находящийся в центральной части сада, пышно разросся. Он стал «старейшиной» среди сиреневых кустов, посаженных значительно позднее. Почти каждый год выпиливаются старые отжившие ветви, а молодые побеги стремительно идут в рост, наполняя сад и комнаты музея чудесным ароматом.

Интересно, что в прошлом году там посадили молодой саженец сирени из Дома-музея школьных лет Юрия Гагарина.