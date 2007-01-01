Геннадий Новосельцев рассказал об итогах визита сенаторов в Калужскую область

15 мая в Калужской области в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» побывала делегация Совета Федерации.

Заместителя Председателя Совета Федерации Инну Святенко, председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Перминову и других сенаторов встречали председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и заместитель Губернатора Константин Горобцов.

Визит начался с посещения Калужской областной клинической больницы. Здесь обсуждались вопросы совершенствования федерального законодательства, связанного с закупками лекарственных препаратов, обеспечения детей школьным питанием.

Итоги совещания подвел Геннадий Новосельцев.

- Мы обсудили много важных тем. Одна из них касается создания программы модернизации стационаров. Конечно, такая программа нужна. Стационары являются неотъемлемой частью лечебного процесса. Сейчас мы соответствующую инициативу от Калужской области озвучили и получили поддержку коллег, - прокомментировал он.

Второй важный вопрос, как подчеркнул председатель, - школьное питание и социальное питание в больницах.

- Необходимо менять систему закупок, при которой единственным критерием выбора поставщика является цена. Для школьного питания это не должно быть определяющим критерием, потому что зачастую недобросовестные поставщики экономят на качестве. В случае нарушений судебные процедуры занимают длительное время, а перебоев быть не должно. Предлагаем усовершенствовать федеральное законодательство и с этим сенаторы тоже согласились, - отметил Геннадий Новосельцев.