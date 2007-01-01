Древности обнаружили в Мещовске

На территории города археологи выявили объект археологического наследия.

В документы его внесут под названием «Культурный слой исторической части г. Мещовска», XII – начало XX вв., рассказали 16 мая в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

Мещовск возник во второй половине XII в. на территории летописной волости Вятичи, входившей в состав Черниговского княжества. Город состоял из двух независимо укреплённых частей – Мезецка (Мезеск, Мезческ, Мезочоск, Мезетцк, Мезыск) и Мещовска, поэтому в источниках конца XIV – XV вв. фигурирует под этими двумя названиями.

Первое городище Мезецк – овальной формы , располагалось в центре современного Мещовска, на правом берегу реки Турея. Второе городище Мещевск находилось напротив предыдущего на том же берегу реки.

До начала XVI века одновременно функционировали оба городка, затем они постепенно слились в единое целое под названием Мещовск. С середины XII века Мещовск и Мезецк входили в состав владений карачевского князя Мстислава Михайловича и его прямых наследников. В 1360-е гг. подчинён власти князя ВКЛ Ольгерда. С конца XIV века принадлежал перемышльскому князю Семёну Владимировичу.