Владислав Шапша отправился в Китай

В четверг, 16 мая, губернатор Калужской области в составе российской делегации принимает участие в официальных мероприятиях.

Он побывает в Пекине и Харбине и примет участие в Российско-Китайском форуме ЭКСПО.

- Связываем с форумом большие перспективы по развитию нашего логистического центра, - подчеркнул глава Калужской области.

Также он проведет переговоры с китайскими компаниями по производству стройматериалов и автокомпонентов.