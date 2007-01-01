Владислав Шапша отправился в Китай
В четверг, 16 мая, губернатор Калужской области в составе российской делегации принимает участие в официальных мероприятиях.
Он побывает в Пекине и Харбине и примет участие в Российско-Китайском форуме ЭКСПО.
- Связываем с форумом большие перспективы по развитию нашего логистического центра, - подчеркнул глава Калужской области.
Также он проведет переговоры с китайскими компаниями по производству стройматериалов и автокомпонентов.
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