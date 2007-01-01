Геймерам Калужской области открылся доступ к платформе туманного гейминга на умных телевизорах

Платформу МТС Fog Play (6+) внедрили на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера.

Играть можно с помощью любого игрового геймпада.

В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.

- МТС Fog Play (6+) можно скачать в любом магазине приложений. Сегодня ежемесячная аудитория сервиса составляет более 100 тыс. игроков, которым доступно более 10 тысяч современных игр, - рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. - Чтобы познакомиться с лучшими проектами игровой индустрии геймерам потребуется привычный набор ИТ-устройств: игровая приставка, телевизор или собранный компьютер с монитором или игровой ноутбук. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рубля в час.

Любители онлайн-игр на мобильных гаджетах уже в конце мая смогут подключиться к специальному тарифу. В частности, МТС в партнёрстве с популярными онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat (12+) и Mobile Legends: Bang Bang(12+) предоставят безлимитный интернет-трафик на игры на мобильном устройстве, что обеспечит непрерывный и неограниченный игровой процесс.