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Юрий Моисеев принял участие в открытии мемориальной доски в память об Иване Архипове

Иван Архипов – Герой Социалистического труда, он начал свою трудовую биографию на заводе «Калугапутьмаш», проработав на предприятии девять лет. Прошёл путь от токаря до первого заместителя председателя Совета Министров СССР.
Дмитрий Ивьев
15:34 сегодня
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В 1950 – 1959 годах Иван Васильевич возглавлял работу советских специалистов в Китайской Народной Республике, являясь одновременно Генеральным Советником по экономическим вопросам Политического Совета КНР.

Награждён пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

- Трудовая биография Ивана Васильевича Архипова началась в 1921 году, когда ему было 14 лет. Он был настоящим человеком труда, достойным представителем поколения победителей, восстановивших нашу страну после страшной войны, заложивших основу нашей экономики и промышленности. Иван Васильевич очень многое сделал для развития российско-китайских отношений. Калуга сильна своими традициями, одна из которых – чтить память тех, кто внёс вклад в развитие нашего города и страны, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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