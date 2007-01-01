В Калуге открыли мемориальную доску в память об Иване Архипове

Церемония состоялась в среду, 15 мая, на заводе «Калугапутьмаш».

Иван Архипов был Героем Социалистического труда, первым заместителем председателя Совета Министров СССР, родоначальником советско-китайских дипломатических отношений.

Свой трудовой путь Иван Васильевич начинал заводе именно на «Калугапутьмаше», где проработал девять лет.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представитель Государственной Думы Владимир Исаков, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Кирилл Барский, Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев. Почетными гостями мероприятия стали представители Посольства КНР в РФ - советник посланник Посольства Лю Цинхуа и третий секретарь Посольства Чжен Хуэйин.

Иван Архипов находился у истоков становления социально-экономических отношений между КНР и СССР. В 1950-1959 годах он возглавлял работу советских специалистов в Китайской Народной Республике, являясь одновременно Генеральным Советником по экономическим вопросам Политического Совета КНР. Удостоен медали «Китайско-советская дружба» и других высших наград зарубежных стран.

- Нынешнее поколение поддерживает и развивает традиции сотрудничества: мы строим взаимовыгодные партнерские отношения с КНР, - рассказал заместитель директора дивизиона «Путевая техника» СТМ Александр Пикалов. - В 2023 году делегация «Группы Синара» посетила промышленные компании в КНР, занимающиеся разработкой, производством и реализацией путевой техники. Мы рассматриваем все возможные варианты сотрудничества и уверены, что оно не только окажется выгодным для предприятий холдинга, но и будет вносить значимый вклад в экономику двух стран. Мы видим огромный потенциал для того, чтобы совместными усилиями достичь новых высот в области машиностроения.