Делегация Совета Федерации посетила социальные объекты Калуги

В среду, 15 мая, в наше регион приехала группа сенаторов во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Инной Святенко.

В рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» представители СФ побывают также в Тульской, Брянской и Орловской областях.

- Калужская область – первая точка нашего «Социального маршрута», который проходит в рамках деятельности Совета Федерации. Мы как представители Палаты регионов заинтересованы в том, чтобы посмотреть состояние дел в регионе, поработать «на земле, - рассказала Инна Святенко.

В Калужской областной клинической больнице сенаторы познакомились с работой кардиорейда. Это выездные консультации врачей Бакулевского центра.

Затем гостей познакомили с деятельностью областной клинической больницы.

Гости осмотрели мобильные фотовыставки «Медики на работе» и «Дело семейное», на которых представлены династии медработников и рабочие моменты из жизни специалистов больницы.

Также в больнице прошло совещание, посвященное актуальным вопросам государственной политики в социальной сфере.