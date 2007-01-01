Калужан позвали побороться за призы проекта «Знание.Лектор»
Активная молодежь и взрослые смогут принять участие в отборе в проект «Знание.Лектор».
Победители сформируют региональную команду, которая будет читать лекции на местных просветительских мероприятиях, рассказали 15 мая в правительстве Калужской области.
50 победителей основного отбора получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Сильнейшим школьникам достанутся путевки в «Артек».
Участниками проекта могут стать граждане России в возрасте от 14 лет.
Основной отбор предполагает прохождение обучающего курса по публичным выступлениям.
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