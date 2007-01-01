Калужан позвали побороться за призы проекта «Знание.Лектор»

Активная молодежь и взрослые смогут принять участие в отборе в проект «Знание.Лектор».

Победители сформируют региональную команду, которая будет читать лекции на местных просветительских мероприятиях, рассказали 15 мая в правительстве Калужской области.

50 победителей основного отбора получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Сильнейшим школьникам достанутся путевки в «Артек».

Участниками проекта могут стать граждане России в возрасте от 14 лет.

Основной отбор предполагает прохождение обучающего курса по публичным выступлениям.