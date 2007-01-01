В Сухиничском доме-интернате начали внедрять нейробику
Это упражнения для мозга, которые способствуют борьбе с возрастным ухудшениям памяти и умственной работоспособности.
Такая практика внедряется с начала года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Для пожилых людей проводятся специальные занятия. Им, например, предлагается выполнить пальчиковую гимнастику или зеркальное письмо, рассказали 14 мая в правительстве Калужской области.
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