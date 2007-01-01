Бывший калужский прокурор возглавил Хабаровский край

Дмитрий Демешин стал временно исполняющим губернатора этого региона.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает 15 мая РБК.

Демешин возглавлял прокуратуру Калужской области с 2012 по 2014 годы. Потом уехал на повышение в Москву. Во время работы прокурором в Калуге он давал большое интервью нашему изданию.

Последние пять лет он был заместителем Генерального прокурора.

Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен министром спорта России.