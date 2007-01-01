Бывший калужский прокурор возглавил Хабаровский край
Дмитрий Демешин стал временно исполняющим губернатора этого региона.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает 15 мая РБК.
Демешин возглавлял прокуратуру Калужской области с 2012 по 2014 годы. Потом уехал на повышение в Москву. Во время работы прокурором в Калуге он давал большое интервью нашему изданию.
Последние пять лет он был заместителем Генерального прокурора.
Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен министром спорта России.
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