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Бывший калужский прокурор возглавил Хабаровский край

Дмитрий Демешин стал временно исполняющим губернатора этого региона.
Дмитрий Ивьев
10:59 сегодня
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Фото: Генпрокуратура РФ.
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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает 15 мая РБК.

Демешин возглавлял прокуратуру Калужской области с 2012 по 2014 годы. Потом уехал на повышение в Москву. Во время работы прокурором в Калуге он давал большое интервью нашему изданию.

Последние пять лет он был заместителем Генерального прокурора.

Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен министром спорта России.

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