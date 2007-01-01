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Новость дня Общество

В Калуге установили десятого космонавтика

Во вторник, 14 мая, он появился на столбе в сквере Мира.
Дмитрий Ивьев
09:23 сегодня
0 354
Читайте KP40.RU:

Фигурка расположена рядом с тротуаром ближе к улице Кирова.

Это уже десятый подобный космонавтик в городе.

Их изготавливает скульптор Алина Фарниева. Заказать космонавтика может любой желающий.

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Комментарий дня
LEO55

Присоединяюсь ко всем критикам нового оформления КП. Верните прежний вид, новый совершенно неудобный и неинтересный

...
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