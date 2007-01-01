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Северная Корея скопировала винтовку калужского оружейника

Фото 14 мая опубликовал производитель оружия Владислав Лобаев.
Дмитрий Ивьев
15:44 сегодня
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По словам калужского бизнесмена, представители дружественной России страны приобрели несколько винтовок и попытались сделать что-то похожее на них.

Лобаев заявил, что внешний вид скопировать не очень сложно, а вот на характеристики влияет технология производства.

Впрочем, судя по официальному северокорейскому фото, все выстрелы их лидера попали точно в цель.

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