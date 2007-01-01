Северная Корея скопировала винтовку калужского оружейника
Фото 14 мая опубликовал производитель оружия Владислав Лобаев.
По словам калужского бизнесмена, представители дружественной России страны приобрели несколько винтовок и попытались сделать что-то похожее на них.
Лобаев заявил, что внешний вид скопировать не очень сложно, а вот на характеристики влияет технология производства.
Впрочем, судя по официальному северокорейскому фото, все выстрелы их лидера попали точно в цель.
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