Дмитрий Денисов продолжает наводить порядок в Калуге

После майских праздников ремонтные работы на улицах Калуги активизировались.

На еженедельном совещании у городского головы Калуги Дмитрия Денисова обсудили места и сроки ямочного ремонта. Какие улицы сделают в первую очередь?

Кроме этого, разговор шел о ликвидации несанкционированных свалок, в том числе строительного мусора.

В Калуге сегодня зафиксировано около 200 коммунальных разрытий. Как и на какие средства будут ремонтировать сети этим летом?

В ходе совещания Дмитрий Денисов сообщил, каким образом городские власти собираются решать проблемы дорог в сельской местности.

Погода благоприятствует

Ремонт дорог сегодня, конечно, не так сильно зависит от погодных условий, однако, небесная канцелярия все же вносит поправки. К тому же первая декада мая – это традиционные праздники, главный из которых День Победы. Начинать масштабные ремонтные работы на площади Победы в канун 9 мая было нельзя.

А вот непосредственно с 10 мая дорожные рабочие вышли на объект. Началось фрезерование проезжей части. Кроме этого, дорожная техника замечена и на ряде других улиц.

- С 5 мая по 12 мая работы выполнены на площади Телевизионная, улицах 40 лет Октября, Советская и на въезде к Пятницкому кладбищу, - рассказал первый заместитель городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВ. – Сейчас в работе проезд вдоль ГИБДД, улицы Вагонная, Телевизионная и Тульская в районе перекрестка с улицей Степана Разина. Планируется выполнить ямочный ремонт на улице Вишневского, улице Академической между 11 и 13 домами.

По словам Александра Серякова, подрядчик завершил ямочный ремонт на улицах Маршала Жукова, Карла Либкнехта и Литвиновская, завершаются работы на улице Хрустальная.

Дмитрий Денисов обратил внимание на возможность качественно привести в порядок межквартальные проезды.

- Очень много замечаний от калужан о неудовлетворительном состоянии покрытия наших внутриквартальных проездов, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Нам удалось совместно с депутатским корпусом найти средства в местном бюджете. Ямочный ремонт по предложению наших депутатов будет выполнен в текущем году. Сейчас мы работаем с депутатами по каждому округу, проводим промеры, то есть фактически проводим подготовительную работу.

Мусорные подснежники

Весна, как правило, обнажает ещё одну городскую проблему – мусорные навалы, скрытые в зимний период снежными сугробами. Таких несанкционированных свалок и гор отходов у контейнерных площадок Калуги ещё достаточно много. На это обратил внимание Дмитрий Денисов в ходе обсуждения городских проблем.

- Я вижу, что до сих пор не решены задачи с освобождением контейнерных площадок от растительных отходов, веток, а также пакетов оставшихся после проведенных в субботниках, - указал городской голова своим подчиненным.

Действительно, не везде ещё площадки очищены, однако, количество таких мест существенно сократилось.

- За прошедшую неделю убрано 38 площадок для сбора ТКО, вывезено мусора с этих площадок и с прилегающих к площадкам территорий порядка 1200 кубических метров, - пояснил Александр Серяков. - А всего с начала весны мы убрали свалки на 330 контейнерных площадках. Объем вывезенных отходов, не относящихся к ТКО, составил почти 12 тысяч кубических метров.

Также работаем плотно с управляющими компаниями на предмет содержания тех контейнерных площадок, которые относятся в зоне ответственности управляющих компаний.

Про подземную Калугу

Ремонт и замена тепловых сетей и других подземных коммуникаций – это почти всегда дополнительные проблемы для жителей. Разрытия мешают и автомобилистам, и пешеходам. Сегодня в Калуге около 200 таких разрытий. По словам Дмитрия Денисова, сейчас уже есть действующие контракты с несколькими подрядными и субподрядными организациями по ремонту таких сетей. Эти работы занимают обычно много времени, поэтому городской голова Калуги поставил задачу начать их как можно раньше.

- На участках в районе Терепца, на Бульваре Энтузиастов, на Грабцевском шоссе работы по демонтажу уже ведутся полным ходом, - рассказал начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Плюс к этому начаты работы на участке улицы Московской, Баррикад, квартале улицы Луначарского, Ленина.

Сроки немного сдвинуты из-за решения перенести плановое отключение горячего водоснабжения на неделю.

Инициатива по модернизации коммунальной инфраструктуры, замены подземных коммуникаций идет и от жителей, и со стороны Федерации. Помощь существенная. В прошлом году был заключен двухлетний контракт на сумму около 700 млн. рублей.

- Разумно и оперативно использовать полученные средства – главная сейчас задача, - отметил Дмитрий Денисов. - Иначе, просто эти денежные средства уйдут субъекту Российской Федерации, который более принципиально способен эти средства освоить в очень короткий промежуток времени. Поэтому здесь мы не лукавим и нацелены на результат.

Хорошо, что есть такая госпрограмма и сейчас в рамках новых национальных проектов мы будем получать поддержку в ближайшие годы. Это позволит нам привести наш жилищно-коммунальный комплекс в течение ближайшей пятилетки в нормативное более-менее состояние.

Выход для сельских дорог

Еще одна многолетняя проблема сельских территорий Калуги – это дороги. Строить шикарные магистрали в деревеньки никто, конечно, не будет. Но проблему необходимо решать. Один из выходов предложили на совещании городского головы. Город последние несколько лет пытается содержать эти дороги более-менее в проездном состоянии.

- В 2021 году мы семь километров отсыпали, в последующие годы еще кое-что удалось сделать, пояснил Дмитрий Денисов. - К сожалению, это покрытие, если можно так выразиться, абсолютно ненадежное. Мы решили на двух улицах – Золотой и Коронной - отработать устройство дорог щебеночного исполнения пятой категории. Да, это бюджетные деньги и сумма там приличная, порядка 15 миллионов рублей. Средства мы получили с помощью областного правительства.

Работы на первых двух улицах уже начались.

- Подрядчик вышел на объекты, гидротехнические работы уже выполнены, - доложил руководитель УКС Калуги Михаил ШУБИН. - Сейчас выполняются работы по водоотводу, так как очень высоко находятся грунтовые воды и их нужно отвести. Дорога будет пятой категории, ширина проезжей части 4,5 метра, в щебне.

- Сейчас мы на улицах Золотая и Коронная построим такие дороги и посмотрим, как послужит подобный конструктив автомобильной дороги. Если все будет в норме, будем тиражировать этот опыт на другие участки, - резюмировал городской голова Калуги.