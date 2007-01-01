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Общество

Калужская область получила больше 100 миллионов рублей из ПФКИ инициатив на реализацию творческих проектов

Президентский фонд культурных инициатив был создан три года назад.
Дмитрий Ивьев
15:09 сегодня
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За это время организацией проведено 12 заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

По результатам 11 завершенных конкурсов поддержку получили 49 проектов из Калужской области на сумму более 100 миллионов рублей.

Среди них — фестиваль духовых оркестров, посвященный 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, детский фестиваль «Мир гитары», нацеленный на обмен опытом между юными музыкантами, фестиваль «Театральный причал», знакомящий зрителей с творчеством кукольных театров России.

Инициативы, поддержанные ПФКИ, реализуются некоммерческими организациями, представителями коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальными предпринимателями.

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