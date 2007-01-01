Калужская область получила больше 100 миллионов рублей из ПФКИ инициатив на реализацию творческих проектов

Президентский фонд культурных инициатив был создан три года назад.

За это время организацией проведено 12 заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

По результатам 11 завершенных конкурсов поддержку получили 49 проектов из Калужской области на сумму более 100 миллионов рублей.

Среди них — фестиваль духовых оркестров, посвященный 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, детский фестиваль «Мир гитары», нацеленный на обмен опытом между юными музыкантами, фестиваль «Театральный причал», знакомящий зрителей с творчеством кукольных театров России.

Инициативы, поддержанные ПФКИ, реализуются некоммерческими организациями, представителями коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальными предпринимателями.