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В Калуге чествовали многодетные семьи

15 мая отмечается Международный день семьи. Накануне праздника во Дворце торжеств руководители города поздравили многодетных родителей и вручили им подарки.
Дмитрий Ивьев
14:29 сегодня
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- 2024 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен годом семьи. Семья, любовь, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого из нас. Вы – настоящие герои нашего времени, достойный пример для молодого поколения:  создали крепкие и дружные семьи, живёте в любви и согласии, родили детей, уверен, прекрасно их воспитываете, передаёте им наши замечательные семейные традиции. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю благополучия, успехов, мира, добра, взаимопонимания и любви! – обратился к виновникам торжества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Воспитанники студии современного искусства «Тонус-Арт» подготовили праздничный концерт, имена многодетных матерей и отцов были занесены в Книгу Почёта управления ЗАГС, также им передали частичку огня Всероссийского семейного очага. Всероссийский семейный очаг был зажжён 23 января 2024 года на выставке «Россия» в Москве. Огонь был привезён из города Мурома, где зародился праздник семьи, любви и верности.

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