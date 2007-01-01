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Общество

Калужане могут первыми в России сделать предзаказ на новинки Huawei Pura 70

Цифровая экосистема МТС сообщила о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России.
16:08 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Клиенты, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.  

Накануне старта предзакза МТС презентовала в своём флагманском магазине в Москве главную новинку линейки - HUAWEI Pura 70 Ultra, а также умные часы HUAWEI Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая. 

Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и чёрных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и чёрных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в чёрном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в чёрном, розовом зеленом, белом и серебристом цвете. 

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ – 69 999 рублей; 

HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89 999 рублей; 

HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129 999 рублей;

HUAWEI Watch FIT 3 – 12 999 рублей (в чёрном розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком). 

«Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 млрд рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 – продолжение ставшей уже культовой во всём мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О серии HUAWEI Pura 70

Серия Pura 70 открывает новую главу в истории смартфонов HUAWEI, наследуя интеллектуальные технологии мобильной фотографии и  эстетику серии HUAWEI P. 

Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 оснащены камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Выполненные в ярком запоминающемся дизайне смартфоны HUAWEI Pura 70 отличаются износостойким и суперпрочным стеклом Kunlun Glass нового поколения, экраном HUAWEI X-True™ со сверхвысоким разрешением, а также двойными возможностями быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge.

Информация на момент публикации.

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