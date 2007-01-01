Калужане начали получать уведомления о статусе дела в «ВКонтакте»

Для этого нужно на приеме в МФЦ сообщить о своем желании и сверить номер телефона, рассказал 13 мая заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Один и тот же номер должен быть указан в центре и настройках страницы человека в соцсети.

В ВК можно получить уведомления «Возобновлено» и «Приостановлено» на услуги Росреестра, а также «Осталось 5 рабочих дней до передачи в архив», «Исполнено», «Отказ по делу» по услугам, в которых предусмотрена выдача результата в МФЦ).