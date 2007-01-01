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Компания Tele2: качество связи равно качеству жизни

В День связи директор калужского филиала Tele2 Татьяна Постнова рассказала о работе компании
15:10 сегодня
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Везде на связи

Во вторник, 7 мая, в журналисты и блогеры Калуги отметили День связи вместе с Tele2. В свой профессиональный праздник руководство компании пригласило гостей, чтобы рассказать об актуальных достижениях.

В просторном, светлом, по-домашнему уютном офисе оператора состоялась встреча с директором Калужского филиала Теле2 Татьяной ПОСТНОВОЙ.

Руководитель подчеркнула, что связь давно стала базовой услугой, без которой мы не представляем себе жизнь. Для удаленной работы, онлайн-обучения нам необходим качественный и быстрый интернет, впрочем, как и для семейного досуга – смотреть фильмы в хорошем качестве гораздо приятнее без ожидания загрузки. Благодаря непрерывной работе сотрудников компании Tele2 можно оставаться на связи даже в отдаленной деревне Калужской области. Качество связи равно качеству жизни, уверены в компании.

Охват 98% населения региона

Телекоммуникационная компания Tele2 – одна их самых стремительно развивающихся и эффективных. Об этом красноречиво говорят результаты ее работы в нашем регионе. Так, в 2023 году услуги Tele2 стали доступны 98% населения Калужской области. За 12 месяцев компания модернизировала 35% своего оборудования и улучшила связь в 18 районах, а 29 деревень получили связь впервые в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

С 2021 года Tele2 участвует в качестве центра компетенций в проекте УЦН2.0, который реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом». Благодаря слаженной работе сотрудников компании за это время удалось обеспечить связью 74 малых населенных пунктов Калужской области. Цифровые услуги оператора доступны калужанам даже за 150 километров от областного центра. Высокую скорость обеспечивает технология: LTE-диапазон 2300, это передача данных четвертого поколения!

Надежную связь в спальные районы

В 2024 году фокус работы калужского филиала Tele2 на спальные районы. Компания уже обеспечила качественной связью 6 улиц Калуги, охватив не только жилые дома, но и общежития калужских вузов и колледжей. После модернизации трафик увеличится на 25%.

Что примечательно, в Tele2 активно работают с искусственным интеллектом! Он анализирует и предоставляет подробные данные, на основе которых сотрудники планируют строительство и размещение станций в населенных пунктах. ИИ создает перспективы развития, анализируя поведение абонентов, прогнозируя рост трафика, оценивая данные о развитии инфраструктуры.

Он же задействован и в оптимизации, расширении имеющейся инфраструктуры. В Tele2 последние разработки используют для устойчивого развития.

Все цифровые услуги в салоне Tele2

В компании давно отошли от стандартной продажи телефонов и SIM-карт. Салон Tele2 сейчас – это место, где можно получить любую цифровую любую услугу: сервисы, домашний интернет, сотовую связь и много другое.

— Мы видим перспективы развития в регионе, – отмечает директор калужского филиала Tele2 Татьяна Постнова. – Один из проектов, над которым работаем, это B2B-технопарк. Калужская область – зона притяжения бизнеса. Мы также продолжим работать над увеличением емкости сети. У нас есть большие амбиции по завоеванию определенной доли рынка. Наша цель – выстроить доверительные отношения с абонентами, открыть салоны, чтобы быть ближе к клиенту.

Цель ежедневной работы Tele2 – 100% качества связи здесь и сейчас.

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