Калуга вошла в ТОП-5 самых комфортных городов России

Наш город по результатам исследования социологов Университета при правительстве РФ занял четвертое место по качеству жизни.

Города России оценивались по уровню доходов и преступности, а также по эффективности медицины, доступности культурного досуга и образования, экологии, состояния ЖКХ и качества работы коммунальных служб.

Также брались в расчет цены на недвижимость и условия ведения бизнеса.

Первое место занял Грозный. Далее Москва, Калуга, Сочи и Санкт-Петербург.