В Калуге стартовало обучение педагогов работе с беспилотными авиационными системами
Профессиональную переподготовку пройдут почти 2500 педагогов из 520 школ и 30 колледжей, рассказали 13 мая в правительстве Калужской области.
Обучение организовано в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».
К 2030 году планируется подготовить миллион специалистов по беспилотным летательным объектам.
Практические занятия пройдут в центрах обучения в Чечне, Татарстане, Хабаровском крае, Ульяновской, Свердловской и Калужской областях.
В нашем регионе обучение началось 13 мая на базе Федерального технопарка профессионального образования. Туда приехали более 400 педагогов из Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Московской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.
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