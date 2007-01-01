Выдача ипотеки на частные дома выросла в ЦФО на 26%

Жители округа без учета Москвы и Московской области получили на покупку и строительство домов более 1,5 миллиарда рублей, следует из статистики банка ВТБ.

По итогам четырех месяцев нынешнего года по всей стране заемщики оформили более 3200 кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов.

Общий объем сделок составил более 19 миллиардов рублей, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома клиенты оформляют в Москве и области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 миллиона рублей.

- Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки, - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. - В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 миллиарда рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем роста продаж до 1 триллиона, что станет новым рекордом. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше.