Выдача ипотеки на частные дома выросла в ЦФО на 26%
По итогам четырех месяцев нынешнего года по всей стране заемщики оформили более 3200 кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов.
Общий объем сделок составил более 19 миллиардов рублей, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома клиенты оформляют в Москве и области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае.
Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 миллиона рублей.
- Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки, - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. - В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 миллиарда рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС мы прогнозируем роста продаж до 1 триллиона, что станет новым рекордом. При этом, по нашей оценке, потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше.