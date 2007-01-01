В горуправе Калуги сменились начальники двух управлений

Руководить управлением по работе с населением на территориях будет Павел Харламенков. Ранее он был начальником управления делами городского головы Калуги.

Как пояснил 14 мая городской голова Дмитрий Денисов, Харламенков ранее работал в управлении по работе с населением и начинал с низших должностей.

- Рассчитываю на его профессионализм и ответственность. Желаю успехов на новом месте, - заявил Денисов.

Напомним, в марте с должности руководителя управления по работе с населением сняли Алексей Гапонова.

А исполняющим обязанности начальника управления делами городского головы назначили Никиту Новикова, работавшего замначальника.