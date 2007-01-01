В горуправе Калуги сменились начальники двух управлений
Руководить управлением по работе с населением на территориях будет Павел Харламенков. Ранее он был начальником управления делами городского головы Калуги.
Как пояснил 14 мая городской голова Дмитрий Денисов, Харламенков ранее работал в управлении по работе с населением и начинал с низших должностей.
- Рассчитываю на его профессионализм и ответственность. Желаю успехов на новом месте, - заявил Денисов.
Напомним, в марте с должности руководителя управления по работе с населением сняли Алексей Гапонова.
А исполняющим обязанности начальника управления делами городского головы назначили Никиту Новикова, работавшего замначальника.
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