Калужанам расскажут о правилах безопасных покупок и публикации объявлений в интернете
Стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Его проводят АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры.
Уроки пройдут и в Калужской области.
Герои роликов расскажут, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку. Также речь пойдет о правилах размещения объявлений и интернет-сделках.
Проект предназначен для аудитории старше шести лет.
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