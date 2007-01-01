Владислав Шапша поручил налаживать связи с новыми министрами

В ближайшие шесть лет нужно, в частности, закончить модернизацию первичного звена здравоохранения, усилить работу по ремонту и строительству детских садов и школ, а также провести масштабное обновление коммунальных сетей.

На эти цели в России потратят порядка 4,5 триллиона рублей, рассказал 13 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Это лишь часть задач, которые стране предстоит решать в ближайшей перспективе, - заявил он.

Президентом 7 мая утверждены национальные цели развития страны до 2030 года. Их реализация будет в основе работы правительства.

- Решать эти задачи нам предстоит во взаимодействии с обновленным составом Правительства России, - рассказал Шапша. - Поручил руководителям региональных министерств и ведомств наладить контакты с новыми руководителями в руководстве страны. Надо активно представить интересы жителей Калужской области.