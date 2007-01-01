Количество природных пожаров снизилось в Калужской области

Такая статистика зафиксирована в первые месяцы 2024 года.

Вопрос в понедельник, 13 мая, обсуждался на заседании правительства региона. С докладом выступил начальник ГУ МЧС по Калужской области Владислав Блеснов.

Чтобы уменьшить риски возникновения чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС провели 2579 адресных подворовых обходов. Более 3600 человек приняли участие в тематических мероприятиях.

В то же время Владислав Блеснов выразил обеспокоенность тем, что в текущем году качество содержания пожарной техники и обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны снизилось в Дзержинском, Думиничском, Мосальском, Ферзиковском районах и в селе Некрасово Тарусского района.

А в апреле во время проверки 136 населенных пунктов выявлены нарушения: отсутствие минерализованных полос, неисправные источники наружного противопожарного водоснабжения и свалки горючего мусора.

Губернатор Владислав Шапша поручил местным чиновникам устранить все замечания сотрудников МЧС.