Талантливый абитуриент из Калуги рекомендован к поступлению в ГИТИС по результатам онлайн-консультаций

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС подвели итоги предварительного отбора для абитуриентов Центрального федерального округа России.

Первичный онлайн-отбор в вуз прошел в рамках проекта «Поколение М» на цифровой платформе МТС Линк. По результатам отбора начинающий актер Артем Аверин из Калуги рекомендован к дальнейшему поступлению на актерский факультет.

Предварительные онлайн-просмотры на актерский факультет вуз для жителей ЦФО проходили с 22 по 24 апреля. В мероприятии приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей изо всех регионов ЦФО. Участников оценивали профессор, старший преподаватель кафедры мастерства актера Ольга Якушкина и преподаватель кафедры мастерства актера Алексей Калинин. В рамках консультаций мастера общались с ребятами, делились рекомендациями для успешного поступления и раскрытия в себе актерских талантов.

17-летний Артем Аверин по итогам онлайн-отбора прошел во второй тур прослушиваний, который состоится в Москве уже в традиционном офлайн-формате. Во время онлайн-отбора, Артем прочитал отрывки из своих любимых произведений – фрагмент повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» и стихотворение Евгения Евтушенко. Его интерпретация произведений классиков получила высокую оценку профессора вуза.

«Предварительные онлайн-просмотры в один из ведущих российских театральных вузов впервые проходили в нашем регионе. Помимо начинающих актеров из Калужской области, в них принимали участие ребята со всего ЦФО. Желающих оказалось так много, что впервые за всю историю проекта был выделен дополнительный третий день. Мы очень гордимся, что наш талантливый земляк в условиях столь сильной конкуренции смог оказаться в числе финалистов межрегионального этапа. Поздравляю Артема с заслуженным успехом и желаю ему удачи и яркого творческого пути в ГИТИСе!» – прокомментировала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

Артем Аверин.

По словам Артема Аверина, он мечтает о профессии актера с самого детства, а к этапу онлайн-отбора готовился абсолютно самостоятельно, тщательно отбирая прозу и стихи, близкие ему по духу.

«На прослушивании я ощутил поддержку и понимание со стороны мастера. Я не имею опыта вступительных экзаменов в театральные вузы, тем более такого уровня, как ГИТИС, но уверен, что на пути к своей мечте нужно использовать любой шанс, ничего не бояться. И тогда все обязательно получится!» – поделился Артем.