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Общество

80 тысяч детей отдохнут в калужских лагерях

Подготовку летней оздоровительной кампании обсудили в понедельник, 13 мая, на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
11:22 сегодня
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Фото: правительство Калужской области.
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На организацию детского отдыха из областного бюджета выделили 236 миллионов рублей. 38 миллионов направлено муниципалитетам на организацию лагерей с дневным пребыванием.

- Поручил главам администраций лично посетить все объекты, - заявил губернатор Владислав Шапша. - Проверить их состояние, обеспечение безопасности, санитарно-эпидемиологических мер, контроля качества питания, соблюдение пожарной и антитеррористической защищённости.

Он напомнил, что в прошлом году открылись два новых корпуса в лагере «Витязь». А на базе санатория «Звездный» создадут инфраструктуру для оздоровительного лагеря.

- Нужно сделать все необходимое, чтобы детский летний отдых прошел комфортно, с пользой для здоровья, а самое главное — безопасно. И в течение сезона внимательно следить за этим, - подчеркнул Шапша.

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ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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