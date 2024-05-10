Синоптики предупредили о сильнейшей в современной истории магнитной буре

В воскресенье, 12 мая, из-за двух сильных вспышек на солнце может произойти самая крупная в современной истории магнитная буря. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Судя по словам синоптика, удары могут произойти в промежутке от 12 дня до 11 вечера.

На видео показана модель распространения выбросов масс от Солнца к Земле.

- Белый выброс, покидающий Солнце 10.05.2024 года - выброс от вспышки X3.9. Серый выброс, образующийся вслед за ним - выброс от вспышки X5.8. Земля - зелёный кружок справа. Левая диаграмма - вид сверху на плоскость планет. Правая диаграмма - вид сбоку на Землю. Время - московское, - пояснил происходящее на видео Леус, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.