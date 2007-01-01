В Калужской области фотографы открыли охоту на Аврору
Небо окрасилось в яркие цвета в разных уголках региона.
Охотники за красивыми видами смогли сфотографировать северное сияние практически на всей территории страны. Вот такие фото удалось сделать в нашем регион минувшей ночью.
Причиной красивых всполохов на небе стала сильная магнитная буря.
Красочное природное явление, судя по прогнозам специалистов, может снова произойти в ближайшие несколько дней. А вам удалось поймать Аврору в свои объективы? Присылайте снимки в комментарии!
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