В Калужской области фотографы открыли охоту на Аврору

Небо окрасилось в яркие цвета в разных уголках региона.

Охотники за красивыми видами смогли сфотографировать северное сияние практически на всей территории страны. Вот такие фото удалось сделать в нашем регион минувшей ночью.

Небо над Калугой. Автор фото: Дарья Плахова

Снято на запад, из Анненок, в сторону Мстихино. Автор фото: Евгений Тулаинов

Аврора над Воротынском. Автор фото: Оксана Вахтурова

Причиной красивых всполохов на небе стала сильная магнитная буря.

Красочное природное явление, судя по прогнозам специалистов, может снова произойти в ближайшие несколько дней. А вам удалось поймать Аврору в свои объективы? Присылайте снимки в комментарии!