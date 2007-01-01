Владислав Шапша поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Губернатор Калужской области обратился от имени калужан к людям, не покорившимся укронацистам.

- Вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплоченности и успешного развития", - напомнил в глава региона слова Президента России Владимира Путина.

- Особые поздравления от имени калужан - нашим друзьям в Первомайске ЛНР. Помогаем жителям нашего побратима справляться с непростыми испытаниями, восстанавливать мирную жизнь, - отметил в своем поздравлении Владислав Шапша.

Калужская область взяла шефство над Первомайском. В городе калужане уже восстановили более сотни объектов.

Совместная работа продолжается, калужские строители и коммунальщики подняли из разрухи жилые дома, образовательные и лечебные учреждения, библиотеки, коммунальные сети и объекты.

- Главное - воля и желание жителей Донбасса быть с Россией. Вместе у нас все получится! – уверен губернатор Калужской области.