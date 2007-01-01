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Как совместить спорт и отдых с грилем – советы специалистов

Майские дни знаменуют собой наступление сезона шашлыка и гриля. А дальше слова «лето» и «гриль» (или «шашлык») вообще не существуют отдельно друг от друга.
15:51 сегодня
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Но как совмещается отдых на природе с грилем и физической активностью? Запросто!

 

Стремление к активному отдыху – не повод отказаться от удовольствия провести время на природе за приготовлением вкусного мяса на гриле. Достаточно прислушаться к советам профессионалов.

 

Два главных совета

 

Совет первый – используйте полезные специи – имбирь, тимьян, чеснок, орегано, розмарин, а также гарниры из печёных овощей. Вместо традиционного майонеза используйте лимонный сок, горчицу или йогурт. Эти приправы не только усиливают натуральный вкус мяса, но и помогают сохранять активность – расщепляют жиры и улучшают пищеварительный процесс.

 

Совет второй – движение и спорт! Пикник на природе – это не только гриль на свежем воздухе, но и возможность активно двигаться, устроить соревнования или поиграть в спортивные игры. Чем не идея – «Гриль-спортлото»: перед пикником писать на специальных билетиках, что именно будет положено на гриль-решётку – и какая активность этому соответствует. Например, колбаски – погонять на велосипедах, крылышки – обязательно прогуляться по лесу, стейки – сразиться в футбол, шашлык – поиграть в волейбол, а сделать на гриле бургеры – это однозначно бадминтон.

 

Зачем самому возиться с мясом?

 

Кстати, сейчас можно не тратить время на приготовление мяса для гриля или шашлыков. «Мираторг» предлагает проводить время с максимальным удовольствием – и для этого использовать продукцию для гриля своего производства.

Оптимальный размер кусков для быстрого приготовления на гриле обеспечивает равномерную прожарку.

 

На старт! Внимание! Гриль!

 

- В связи с растущей популярностью продуктов сезона гриль мы продолжаем выводить на рынок новинки этой серии. Мы продумали все нюансы, чтобы готовить мясо на гриле было быстро и просто. Команда агрохолдинга старается, чтобы люди не тратили время на мариновку и подготовку мяса. А сэкономленное время можно посвятить любимым занятиям на природе», – говорят в пресс-службе «Мираторг».

 

Итак, чего нельзя делать ни в коем случае на пикнике? Правильно – просто сидеть за столом. Движение – жизнь! Следуйте советам и живите здорово!

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