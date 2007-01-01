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Общество

Горячую воду в Калуге начнут перекрывать с 20 мая

Калугатеплосеть в субботу, 11 мая, опубликовала новый график летнего отключения горячего водоснабжения.
13:04 сегодня
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Первыми, непосредственно 20 мая без горячей воды останутся дома на улицах 65 лет Победы, Луначарского, Вилонова, Никитина, Салтыкова-Щедрина, Первомайская, Знаменская и Кутузова. Горячее водоснабжение на этих улицах обещают дать 31 мая.

Позже всех, технические работы будут проводить в Анненках, на улице Вишневского горячую воду отключат в конце июля.

Начало подготовки систем горячего водоснабжения к следующему отопительному сезону из-за холодной погоды сдвинули на неделю. Полный график отключения горячей воды опубликован на сайте "Калугатеплосеть".

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