С начала года в водоемы Калужской области выпустили более 11 тонн рыбы

О зарыблении водных объектов региона рассказали в субботу, 11 мая, в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

В 2024 году пруды и озера Калужской области пополнились 34,5 тысячами голов белого амура, карпа и толстолобика.

Как уточнили в минсельхозе, больше всего водные объекты региона были зарыблены карпом. На его долю приходится почти 80% всего выпущенного рыбоводческими хозяйствами молодняка.