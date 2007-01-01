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Общество

С начала года в водоемы Калужской области выпустили более 11 тонн рыбы

О зарыблении водных объектов региона рассказали в субботу, 11 мая, в министерстве сельского хозяйства Калужской области.
12:26 сегодня
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В 2024 году пруды и озера Калужской области пополнились 34,5 тысячами голов белого амура, карпа и толстолобика.

Как уточнили в минсельхозе, больше всего водные объекты региона были зарыблены карпом. На его долю приходится почти 80% всего выпущенного рыбоводческими хозяйствами молодняка.

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