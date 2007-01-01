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Общество

В Калужской области фермеры бьют тревогу из-за весенних заморозков

На некоторых полях региона погибло до 30% завязей земляники, заявляют сельхозпроизводители.
09:12 сегодня
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В социальных сетях фермеры просят ввести на территории Калужской области режим чрезвычайной ситуации в сфере агропромышленного комплекса. Это позволит получить страховку в случае потери урожая. В частности, ягод.

Заморозки ударили не только в Калужской области. К примеру, подобные погодные аномалии зафиксированы Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Там ввели режим ЧС.

Под угрозой объемы валового сбора урожая ягод в Калужской области, - заявляют сельхозпроизводители.

- На следующей неделе ожидаем комиссию областного минсельхоза для подсчета процента повреждений в результате весенних возвратных заморозков, - пояснили фермеры в соцсети 9 мая. - Но уже сейчас можно говорить о 30% гибели завязей ягод земляники от первого до третьего порядка. То есть самой крупной.

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