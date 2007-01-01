Сенатор Анатолий Артамонов поздравил калужан с 9 Мая

Он напомнил землякам о безусловной любви к Родине.

В День Победы Сенатор РФ, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов обратился к землякам.

- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём Победы! В этот великий и светлый праздник мы отдаём дань уважения и светлой памяти тем, кто сражался за нашу Родину, за мир и свободу, за будущее своих детей и внуков. Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла не только защитили нашу страну, но и возродили её, подарили уверенность в завтрашнем дне. Их безусловная любовь к Родине, вера в добро и торжество справедливости вдохновляют нас на созидательный труд, помогают воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за бесценный подвиг нашего народа. День Победы – особенный праздник. Он делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. И сегодня, когда наши воины, как их деды и прадеды, снова встав на борьбу с фашизмом, демонстрируют всему миру образцы мужества и доблести, мы верим в них, верим в победу, и ждём их возвращения домой. Желаю всем здоровья, счастья, мира и добра, новых достижений на благо Калужской области и всей России.