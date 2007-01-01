ООО «Фуяо Стекло Рус» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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В связи с запуском новых производственных линий компания приглашает на работу ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
Обязанности:
- работа на линиях по производству автомобильного стекла;
- выполнение производственного плана;
- обеспечение качества выпускаемой продукции;
- грамотная работа на производственном оборудовании;
- поддержание чистоты на рабочем месте.
Требования:
- ответственность, исполнительность, аккуратность, желание работать и зарабатывать;
- готовность к сменному графику работы;
- опыт работы на производстве является преимуществом.
Условия:
- оформление полностью по ТК РФ;
- стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);
- сменный график работы (включая ночные смены);
- полное обеспечение СИЗ;
- доставка по городу корпоративным транспортом;
- компенсация питания (250 р. в смену);
- на территории завода находится своя столовая;
- при необходимости предоставление жилья в заводском общежитии (в том числе семейным);
- подарки на праздники (работникам и их детям).
ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
- КЛАДОВЩИК
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С
- ЭЛЕКТРИКИ
- ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.
Тел.: 8(4842) 90-96-13.
https://vk.com/public54079378
Заполнить анкету и пройти собеседование вы можете по адресу:
г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.
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Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...