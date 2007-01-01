+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ООО «Фуяо Стекло Рус» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Новость дня Общество

ООО «Фуяо Стекло Рус» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

12:30 сегодня
0 10838
Читайте KP40.RU:

erid: 2VfnxwA8kZE

В связи с запуском новых производственных линий компания приглашает на работу ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

Обязанности: 

  • работа на линиях по производству автомобильного стекла;
  • выполнение производственного плана;
  • обеспечение качества выпускаемой продукции;
  • грамотная работа на производственном оборудовании;
  • поддержание чистоты на рабочем месте.

Требования:

  • ответственность, исполнительность, аккуратность, желание работать и зарабатывать;
  • готовность к сменному графику работы;
  • опыт работы на производстве является преимуществом.

Условия: 

  • оформление полностью по ТК РФ;
  • стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);
  • сменный график работы (включая ночные смены);
  • полное обеспечение СИЗ;
  • доставка по городу корпоративным транспортом;
  • компенсация питания (250 р. в смену);
  • на территории завода находится своя столовая;
  • при необходимости предоставление жилья в заводском общежитии (в том числе семейным);
  • подарки на праздники (работникам и их детям).

ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

  • УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
  • КЛАДОВЩИК
  • ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С
  • ЭЛЕКТРИКИ
  • ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.


Тел.: 8(4842) 90-96-13.
https://vk.com/public54079378
Заполнить анкету и пройти собеседование вы можете по адресу: 
г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.

Реклама. ООО «Фуяо Стекло Рус».

Реклама. Реклама.
Новости по тегу
работодатель года
eyJpdiI6IlZnNzRTM3dSblBPNVZsa3g2UEFFdWc9PSIsInZhbHVlIjoiYTZZY3V3QVpZRFlGdVl2ZW9LMnB6aEkyZjZTRG5kaE5kWUFzMEpWRXgxcENVN1NSYkV5dUtVQk5pWjE0TXdFYjc2Snh1S0Y5Mk8yck00eXZUZkVSaktzY1BUTnQ0NTNENlE4c2J4aUJWaTZhQU5DQzNTSDlsWG5IRG5la3FZT3hyaGYvTlNZN2FINEpma1hHUDEvYjRjdXV4aFJic1hFaFZpbTd4OHJDbHZUWlkzcmRacUJ0M1BMU2VzVEwvRHkzYkg5amZPTHNyczhzaU9URzlqVnFuRHd0TFdCOCt2ZGNGTFRLd2wrUzh0RkZOa1VaZm9tU1NTY1FhYk9QL2hyVWtwb0dhelZ3VUZ1WnNBUE85WUNCbDI0MkRyd3VQOE9zVUpOWHZFYW9OU3gwTVNzVVBTNWNpWlcwNXZXaUxWTTdoUEllcUxBaDFvWnhnV1dwM1hISkdWZWZqUzNYL0hGY1AxQ3RwU09UVFRIVjJ6Y2JwaGVyczBNUDJwZEN0V3FvNE5seFdRNHVlb25rbm4rMGxwenMybTU0Q1kxNzJ6SVQzV1d1aXZxUzkyWnlEenhVdisydGYrQTc2cEs1WFlvZmZ1ZmlxT09RbTZ5QnBSZkdEZU02QTROOXJvUGZOcGdCeitzWUlRbStGRStyTS9YZnlPSjBnTWpnUUMxYjhqWTV4K2QwL2NOSi9hRllubWVRMFBxd21rTE41RGFCWmVnQXhtRDdITHdFcmpPUTlDT0tEQU5GNzIrZjFxYjRseVVKM3Q2elp1U3J6Y254UjJVdE1YekZ4TFpkRU54R0RyVkdvZDRnc3dxTDBYZ2VyVXI5L3ZNZmo0d2R5N3VsZjRsc2hkM3BNd2lJNUNtRW5paTJTR2NLbmFta09zbWV6ZEwrZlc2YndTN0dMeU9OK3lKMzhUd29QN2pwOWpldVhXKzI2b0hMKzlDZi9SckROZ2grdVAwbHB1L29keGRLRXRtbDFla2ZQRzlYNkFPM2JSQUwzQkxUdkpjSFV4ZDlzTFViIiwibWFjIjoiNmVlZDMyYjJjODZhM2MzY2RmNzg4ZDU2ZGJkOTU4NDNlMGQ0NTU5ZjE2MWY0MWRlMzIyMDIxY2E2ZjZlMzdhYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZBaXREb1ZHM3AwOWw0U3JjNzJoRFE9PSIsInZhbHVlIjoiQmxMbWJ3Q1hRTCtXWkQ3Ui9zUXc4SDVRNmZ3OGt3dWRSa1FMa1gxdVlEUG9NeTYyd0d4TGIvVVRnVERCUXBhWmtrVnI0dEZ3UDBYZGwvdWNEYVg4c3Fsa1FTMlQ3b1A0ZHZUaDFUVTBGdnU0SU9PK29pbzE5azVrVFhza2ZLOFFmdXlseFlubWg0Mnd0clh4UTl0WW1xVW92ZFU3eDlyR3NqazNPb00xb2lPODdHYUhwclZWaHNhSTdWSWdrQVhFNW10WmNXQ3g0bDlyQ0hGcTBaWldYejREQWx2amhjdVl0Qndwbm5OTUNlOWRIRmZpTmFHcEt0aVowU0Q1dThReXlhVHhaVVkxbTdSV3k0d0dISWVsbXpLOW5DVnFVQ2lLTnZRZVBwTFBRMnYreTdCQVJzNWpKTGxScEtzQ2ZSa0dtQ01oOTdPazYxSHg0VzVFdnAzTStadlk0MnhnVE9rT3dVLzhXVkJkb29KQ1FQMFlkeHF0SkxxeVN5SUY1U25nQjZhK29oN3YvUXFpVnB4aEtXOUZMcWV0ZmxiQWpoZGtaa0FiTWpiUVd0dU1pdkVQQzluTTF6WUFCWmRqVmszN1V0d3QyTUxxaU85WnN6c0hQTjdnQXd0MHZidFk4LzJkSU1TZmRGR0ljZm8yRncxamJrbFM3eVNhSTRDK3VNMHFud2Y1alRwdE1qR0pGbVd3czVzT3BZTkpEWTdJdm93VWJ6Mi9OeXNaRnlLK3VzaGRBb2VYU29HZjM2TDArSExVVnlNNE5xcFF0Y0gwakNVSXNkRklKdXBTVC9PVEtuUm1OYlRkMlNXTUEwZTdxR1J3enJrTEQzUkUrWFBPSXY1eXdwL2hkdzBSd21ZUHJ3bWxWak1Yc09MOTFHd3E0WHVEbmZrSmV5bG8vbUI1czNpdDJRZkJROVBXdFo1VXh5Y3hvQUY1T2tucjZlOStNU1Y5aTFoRUpBPT0iLCJtYWMiOiI5ZDVkYzM5MWQ4ZjkyMTc1YTcwMzhlMmEzYzM2YTY4MjNlM2M4ODVjZjgyZjFlNjVlMzRkZjYyZTE2MTBkZTY3IiwidGFnIjoiIn0=
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6Ik11WXVGNzdTcDRHOWRTcWNwQXQ3Snc9PSIsInZhbHVlIjoiRXdoRkVJWllxcW8vUThFZythM2xkS2FtNUsrQ3dPd1ByYkxRYXk1bmJ2dGk2VnpDc2w5ZkovczJlOG1XRG5jSkxyc3FoYmZjY0RqOVNyUFlrQVFGRCtQeVAvT1ZoQVhQYVJGZEFZWE1yOWw0S2hNbS9XTFpTQ0hqZW5pZ3lXMGJYRWpvT1ZNQmRHVndNRDlFdytyMnR2bEhOYjlVRmo4ZFZZTnN3L2dYeUt2UDcwVFlFR2tIaFBVN0EzMzhaanE2Unp1N1lmK1Y1T29EMEtCZitGdGdWMFdyRi9SMy9kQktjK1diaEpHVElsM2N3T0M4ZDZWSUxIQTdabUVkdGJWZ1I1UjdrVy9Lb0hpREpCcWZjdmZtSUl6bUNwTGVHYyt1cnBBT2JNYUp5M1JtTWZmbHpnTmtoLzE0MTF2UHNDV2trTlkwYmwrSDYweEs2TXhLelhza1NoTVRyVWVwMUNVVXowZWs3a1VuVktDU2hLZjh4cDR4eG5yWFV1MzBJMmdNQUc1djR3cC9YUEN5c0xpTnY3TjN0OEpNRitrUXBCVGRVWUNDajVkNzg2VmNuWEZnWHFnU1FkRFVleHVWUzZhMkMyT2tOTnpUUjB0SDArcWlOQkRmWFVuNlhnUURIcjQ5ZnAyOThoVDVpMTg9IiwibWFjIjoiYjUzODU5YTM3MTk1N2VhOTBmN2E0MjM1OTc3N2U5NjQzOWExZTBhZjhiZWZkZTcwYmZiNTE1NmZjOGQ4YWJjYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjY4OXk1TFR0VXllWDMrZFdqNHg5d3c9PSIsInZhbHVlIjoibU5iaHA3ZHNDSXUwaXNNUXB1ZWRRY0orUVhRV29KS2drakE2Q1lGMytZRGRjcGloME45V3BDUStCelhyZ1RFOW5NeERxRmk2L1RqR296cWNwT1kwMWhNMStXQUlaWTRMZXlGdXppR0VVYzRlVkdEenpjaWxwNkhUOW0xNWFHRFdLaGRxemdGMVR1MWsrYklYbjFpemxhcVYwWFF0amh0b1pXMHRaOFgzVHdieHdjK0I1QmVGNnM3R2RJeStaTUh3Q2VBR2ZqL21yL2FjR2JoN0RFeU9qTERhT2VwYk5YTktCZGhtRWc0cm03UFhYdHlaMkhZNUd1ZkZNYnlYYmt6ZGR3QnI5enlSSXc0VXVWUWIxZHI1dG1xWEJpRElaUlBwRERXYyt2UE9YZWZnaGhtSjlRVFNyWm80bWJocU5haHF3YjZMcHBlTlBBSjE0UWJES01DQ0E5N3hmQUtQczBueGp5Wi9YcnhzT09ybW1ySER4ek5HRXByNm51RzFCRnU4akdvYkpRMGtBQUZNU2ZjWU5NblluaGJQMFBNbmNCZFpHU1ZzbEdSQjJqSmg1c0FzSTNqZ293YUJWaXhYTnZqTS9ubVEwK0UrbFNZWTJnNTAwSi9ybnZ5cVEzcVdPeDFZbUZUWi9hVjQvSzQ9IiwibWFjIjoiMjIxNWJlMTNiNTIyZDRhODJmNmMwZjYyN2MxNTQ1M2RkZDE1MTM1MzdhNGMzMjA1ZDllOTMzYjAxOTMxMDU1OCIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 14102
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9215
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7438
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6490
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5605
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4469
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3461
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3100
Новости компаний
eyJpdiI6IjU3U1o5RDU0M3VTMTkzZFhYL0R6Mmc9PSIsInZhbHVlIjoibGNvcVZaSWFPUFByWUVQTHNCZUY4OGkyOWNjUmpaKzFkd0VzdjhKMEpsWWJXeWJIVVBmZ1FISVBCb0JyVC95UVhkb3hHOHliRXVPc3JjaW9ONTE1cENJWVZrZ1JHaGJZRnBTUjNpVTE1d3d2K3hTZU95ZWZGY2JkL2FDeDhxU3F2M1hQUG4xY3lYTGlSRGY0dTE4bW5nUjBad1R2YWRzV3psd2NFWTIrYjdCYllMaFRQQXJnU3dGVWxrdGp6QjhMbGMvd2s2N1UwTHl5UEZOV3RtWUNETmswbTl3UXhTRzlNNUt2RWY5MndiWm83Q3NSZVFoNTFsU3ZIczFtaExqazFxSFViM09vVkVMcm4vRjBqQnRONkYydDN4Vi9MM243STNhQ0thTzJvUEpGaXpwMU82blhLSUs0MmlIMllxWkZraStONHB5RE9pbXphV0I3a016OFRwbEM3R05yQktyWm5mNzFyUmR2eThJbUVDQmZPYVg3SVdiMzZQOS9YQzlhQ2dybnBJT3UzdHRqZmViRW9ueitpZ3MzSGVDSjBjcjN4Wkpmck1TUm9DcTFhMU5MMXJ5UVVoeXo1ejdKdWZtRVkyWmtuOW56V29vVUZsakMyWFhvTWZJNEhhRU82eld3ZzlzTVNwUzQvck9XTzMwT3g1amF6WXF1ZStrWnNnbGJBY2N6ZURYTXVFQ0QvZUNDWWh6QmFFL3hCOElxZ3ZxdDJTa1VlTzlaSUVnK3BzUzlBcmpsa2Jia29PL3RDWno4Q0dVdzBGYVU1Ky9HSDNCV0EvQUtyK3N3alNNNnhRTEZmRUZUcWttVnpvMk9PVStJWEZJRVg3RklSYlZNcnBVcyIsIm1hYyI6IjgzYWM2YmE1YTVlNDRmZDk4ZTI5ZDhkOGM3MjNiM2M4NTFkNDY5N2MyZjhiZDg5YTAzN2NiMThjZWNmNjc1NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3444
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5638
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
🌼ViktoriA🌼 Hev🌼

Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!

...
eyJpdiI6ImUrdVU4b25Xb0wzanRWYmUzdGtCd1E9PSIsInZhbHVlIjoiRFFLeUVDWnVKSWxuVWhRYmN5U1NkTmhpY1pNWk93cGFTYnFOMkh0bnYzUFNJendOeDBzSG5FamhoWnFZSWVSc3hTK0ZzYUExUEl2Ri9idlRoZHlIVzV1QlpVcFJuaEptdWxKSExOdm40U2I4UHhTaGhQd2RjWFFqUUJ3Tk1qbFpGNlRhVXRjZFl0bkhudDNtaUc0MWx6NTN2VDltTlpRb1BaMU1DVE1CNC9UenNNUFhzMTdYQ3g3MTBmWDIxZm4rZHRYZTBWWllEUzBDMTB5UFUrSVZ5REg0Q2g2elZreHROd0VKNEFDaFBXb3lXd09NVlA3V00yQm8yRVF6U0EvajZ3S01KZGVqS2pJdW9BeTVwWnBGbi9wOWlIaTdZbG9ZbXlIOUo4WUFLUkpnSmxxWHdOVEtra3R4eFBncFVWUjA0SmIyQ2RrWU5TMllGbWFFOURUZEJKTVRRMGE0a3VvY0JaWnRJY2tGbGU2QXNrRlVkUW5zUnhLbXhiWU5iM29zSDZVWnFqaVg2L1B2Y3hKUVFXWjZOTXRjREs4MXkxbXViN3dSZ0t5N2YzczdxQ3RrdVN4WmhpbXRBQTNUN2ZoZ09LRU1VeE54SDl3ZUhwSE1QcHhZYWxUUlV3cE42WmRDY3ZEeWthczc2c21IZG5ndzgySm5TN2JHQ0lmblBLL1JVUDJhVmI1TithUDhPNFZjcVlHb0c1ZXppNnQyU2wweHlFZTBrajJWUVZVdzUyMzdSZ1JHcTVuODE0RmRzbER3N29STTJQb0lGakl4TjZ3M2d3Sm9uZWdJZGwybWVsYkhoNC8wdnJjMy9sMmhwY2JSVEp4VjNqZWdaYVUvUWtkdytYTmNTTlc5MlNieFozY0Y5Y0F3Q0RJREZGUEZoZFFkdGgvS3NjNlJpVUk4QTg4b2swMUdwTXdDSkNyVWZIUnQiLCJtYWMiOiJlNGM1MTgxMWQ1ZGQ0OGJhY2JiNWVjZTJjZTc3MmQ3ZmRlYjJlNWNmMWE3Nzk4NjIwYmU2MDc0ZWNiMTFlYjExIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkViSDY1OHRvR2RBdEd1dTE2NElhdEE9PSIsInZhbHVlIjoiWDF1UzNSc1JNYlQ0V3htWE5jdlNaejZXVVNoZDFScWRUZ1VqMTR3cDVMUzcyZ0RNdUFSZUZ6clRCZkd0Wnl3NGpnQzM5VW8vQkFDZVdxT3VlSFJHdWtNaGw4MlA5YWhadFBzRkI2MllBanVKRzhBMkpKbXRuNFB3UW5PY29lU2xGdnB4ZnlrR0c1bU44bWk5ZThtdlorMzdCSk81TjZwcjNvK1Z6UHBDT0VBUWoxNlByZWNaMXZVc29vajlGbXcvaERnVTR1dXhFRVNSUndudVlqNGY2Y0ZZZUlRR3pjRHVyNjh0bnZScGM1WG9lazMva0RCR0hMcms1aVFKVjR3MkRDMjlyZ0RXaDhEUVZHNmhJOTZsWXJhczdvZFJBQjlKcjZsQVg3WWM5cXBSYW5uWGd1TmZ6NXJ5a0MvYTl5UzNvLzFyV2ROSjhGTEg4TkdTQy9INGZhM0lsaUN2Wnp1N2FBY08yVGxwczFhVHcwb2Nzc2Y1WVlKZzJNVWVDZTQ5d0w1N1E2WC9aREFoU1pGOTV6cHNkV2hwYnk3ZVlLUDVHdzViRVhteEdJUk5SbzE4QWxnSE92ZmdJM3RvZDhhZyIsIm1hYyI6ImZkY2I2Yjk2NTA2YjI1MGFiNTYzMjQ4NGM5NjIwZmJkYTIxMzFjZTYzZDRlNTAwOWM1MjIxY2Y1MjFkNGE5YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+