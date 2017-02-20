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Чем грозит АВТОВАЗу анонсированный его президентом выпуск гибридных машин

20.02.2017 09:26 0 152
Чем грозит АВТОВАЗу анонсированный его президентом выпуск гибридных машин
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Просто сенсационное заявление сделал на днях президент АВТОВАЗа Николя Мор, сообщив, что на тольяттинских машинах довольно скоро появятся гибридные, а в крайнем случае — дизельные силовые установки. При этом топ-менеджер не сказал, насколько убыточным будет их производство.

В интервью ресурсу Lenta.ru глава АВТОВАЗа сообщил, что установка на тольяттинские машины гибридных или дизельных двигателей — суровая необходимость, вызванная экспортными амбициями автогиганта. Мол, после 2020 года, когда в Европе еще больше ужесточаться экологические требования к транспортным средствам, бензиновые LADA категорически не смогут им соответствовать. Выход один — поставлять за границу «Жигули» с гибридными или дизельными моторами. Однако это значит работать себе в убыток.

Можно, конечно, предположить, что к 2020 году автомобили LADA станут такими же технологически продвинутыми, комфортными и безопасными, как их европейские конкуренты, да еще по значительно более низким ценам. Что позволит резко нарастить продажи, а значит сделать производство гибридных и дизельных движков делом прибыльным. Однако если учесть, что в последние годы экспорт АВТОВАЗа в страны Европы (даже если прибавить к ним Украину) не превышал в лучшем случае и 8000 авто в год, сложно поверить, что ситуация изменится в ближайшие три года. А ведь любой экономист скажет, что выпуск 8000?10?000 гибридных автомобилей — дело невероятно убыточное (одна только Toyota ежегодно реализует около 1 млн. таких авто). Ориентироваться на внутренний рынок тоже бесполезно: из 44 млн. легковых авто, зарегистрированных в России на сегодняшний день, лишь около 12?000 — гибриды. И даже если представить, что свои движки АВТОВАЗу предоставят коллеги по альянсу Renault-Nissan. Ведь мало поставить под капот Vesta продвинутый силовой агрегат, его еще надо агрегатировать со всеми системами машины.

Та же история и с дизелями. Только здесь нужно учесть, что Европа уже сейчас активно отказывается от них — в той же Франции машинам на тяжелом топливе объявлена настоящая война. Поэтому утверждение г-на Мора о том, что дизельные силовые установки «остаются очень хорошей технологией» вызывает в данном случае большие сомнения.

Ну и, наконец, нельзя не вспомнить, что АВТОВАЗ успешно похоронил свои куда более актуальные проекты в виде водородного автомобиля «Антел» и электрической El LADA, после чего, по сути, ликвидировал и свое опытно-промышленно производство, в основном и работавшее над перспективными разработками. Так что кто и где начнет на предприятии вымучивать гибридно-дизельную тему — совершенно непонятно.

Особенно если учесть, что предприятие до сих пор работает себе в убыток. И даже его снижение в минувшем году с 73,9 до 44,8 млрд. достигнуто не за счет сумасшедшего роста продаж (они-то как раз падают) или сокращения производственных издержек, а благодаря различным взаимозачетным схемам, придуманным совладельцами компании.

Источник и фото: Автовзгляд

 

 

 


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