На мусорном полигоне в Смоленской области уничтожили 75 тонн «санкционки»

17 февраля 2017 года на мусорном полигоне в Руднянском районе Смоленской области была уничтожена крупная партия санкционных фруктов общим весом 75 тонн.
Это три партии польских яблок весом более 61 тонны, более 13 тонн киви и почти три тонны клубники из Греции. Все арестованные транспортные средства принадлежали белорусским перевозчикам.
Всего в этом году смоленскими таможенниками уничтожено почти 200 тонн санкционных товаров. С момента введения указа о санкциях Смоленской таможней уничтожено 170 партий товаров общим весом 1484 тонны, а подразделением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям - 92 партии товаров весом 1282 тонны.
Источник и фото: МК
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