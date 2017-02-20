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На мусорном полигоне в Смоленской области уничтожили 75 тонн «санкционки»

20.02.2017 09:23 0 93
На мусорном полигоне в Смоленской области уничтожили 75 тонн «санкционки»
Предложил обсудить: ajax

17 февраля 2017 года на мусорном полигоне в Руднянском районе Смоленской области была уничтожена крупная партия санкционных фруктов общим весом 75 тонн.

Это три партии польских яблок весом более 61 тонны, более 13 тонн киви и почти три тонны клубники из Греции. Все арестованные транспортные средства принадлежали белорусским перевозчикам.

Всего в этом году смоленскими таможенниками уничтожено почти 200 тонн санкционных товаров. С момента введения указа о санкциях Смоленской таможней уничтожено 170 партий товаров общим весом 1484 тонны, а подразделением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям - 92 партии товаров весом 1282 тонны.

Источник и фото: МК

 

 


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