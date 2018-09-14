Дом у строящегося Дворца спорта включат в график капремонта

Строительство Дворца спорта вновь стало темой для обсуждения в городской управе.

В результате обращения активистов домов, которые прилегают к стройке, было принято решение включить дом №55 по улице Ленина в план капитального ремонта на 2019 год. А дом № 136 по улице Баррикад - в список сооружений, подлежащих обязательному мониторингу. Ранее эта многоэтажка в данном списке не числилась, сообщает пресс-служба городской управы.

Напомним, что калужане неоднократно высказывали опасения по поводу состояние домов у строящегося Дворца спорта. Также они жаловались, что работы ведутся 24 часа в сутки, из-за этого люди лишились покоя и сна. Городские власти обещали установить шумозащитные экраны и строго следить за графиком работ.

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