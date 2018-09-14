Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 14 сентября
$ 68.64 0.94
79.77 0.88
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Дом у строящегося Дворца спорта включат в график капремонта

14.09.2018 14:54 0 579 Елена Французова
Дом у строящегося Дворца спорта включат в график капремонта

Строительство Дворца спорта вновь стало темой для обсуждения в городской управе.

В результате обращения активистов домов, которые прилегают к стройке, было принято решение включить дом №55 по улице Ленина в план капитального ремонта на 2019 год. А дом № 136 по улице Баррикад - в список сооружений, подлежащих обязательному мониторингу. Ранее эта многоэтажка в данном списке не числилась, сообщает пресс-служба городской управы.

Напомним, что калужане неоднократно высказывали опасения по поводу состояние домов у строящегося Дворца спорта. Также они жаловались, что работы ведутся 24 часа в сутки, из-за этого люди лишились покоя и сна. Городские власти обещали установить шумозащитные экраны и строго следить за графиком работ.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: недвижимость капремонт
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Деньги в трубу: жильцы платили за коммуналку, но счет оказался почти пуст 10.09.2018 16:37

Шумозащитные экраны у Дворца спорта начали устанавливать 07.09.2018 15:53

Допекли: детская школа искусств № 4 осталась без подрядчика 04.09.2018 12:44

Тур по калужским новостройкам 28.08.2018 14:23

Волшебный пендель: после прокурорской проверки готовность к зиме выросла с нуля до 70% 28.08.2018 14:01


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 15 сентября, 10:00
«Калужская осень – 2018»
Анненки, ДЮСШ
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 23 сентября, 17:00
В ритмах лета
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки

Для детей

сб 15 сентября, 11:00
День открытых дверей в центре "Достояние"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 15 сентября, 17:00
Детские праздники в "Совёнке"
Дело в Соусе, кафе
пн 17 сентября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
ср 19 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория

Концерты

пт 14 сентября, 19:00
Вечер в стиле Progressive classic
Дом музыки
пт 14 сентября, 19:00
Федук
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 14 сентября, 21:00
Tribute Deep Purple
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 15 сентября, 21:00
NIZKIZ
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Хищник
Кин
Большой кошачий побег
Темные отражения
Новости компаний

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

День Макснета – 13 сентября!

РСХБ запустил акцию «Хорошее начало» для МСБ

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Лечение саркомы Юинга в Израиле

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.