Волшебный пендель: после прокурорской проверки готовность к зиме выросла с нуля до 70%

Прокуратура проверила ход подготовки к зиме управляющих компаний Калуги, сообщает во вторник, 28 августа, пресс-служба ведомства. Оказалось, многие из них затягивают с этим делом.

- Согласно графику по состоянию на 15 июля управляющие организации должны подготовить к зиме не менее 50% многоквартирных домов с центральным отоплением, - сообщает областная прокуратура. - Однако на 20 июля 10 управляющих организаций подготовили лишь от 10 до 40% домов. Три организации не подготовили ни одного многоквартирного дома.

Руководителям УК внесены представления с требованием устранить нарушения. В итоге коммунальщики зашевелились и на 15 августа уровень готовности жилого фонда Калуги превысил 70%.

Кроме того, две управляющие организации не утеплили сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в 23-х многоквартирных домах. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.