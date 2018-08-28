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Волшебный пендель: после прокурорской проверки готовность к зиме выросла с нуля до 70%

28.08.2018 14:01 5 1090 Елена Французова
Волшебный пендель: после прокурорской проверки готовность к зиме выросла с нуля до 70%

Прокуратура проверила ход подготовки к зиме управляющих компаний Калуги, сообщает во вторник, 28 августа, пресс-служба ведомства. Оказалось, многие из них затягивают с этим делом.

- Согласно графику по состоянию на 15 июля управляющие организации должны подготовить к зиме не менее 50% многоквартирных домов с центральным отоплением, - сообщает областная прокуратура. - Однако на 20 июля 10 управляющих организаций подготовили лишь от 10 до 40% домов. Три организации не подготовили ни одного многоквартирного дома.

Руководителям УК внесены представления с требованием устранить нарушения. В итоге коммунальщики зашевелились и на 15 августа уровень готовности жилого фонда Калуги превысил 70%.

Кроме того,  две управляющие организации не утеплили сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в 23-х многоквартирных домах. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.


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Тэги: недвижимость жкх
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