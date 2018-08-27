Во время урагана в Калуге затопило многоэтажку

Четыре месяца идёт капитальный ремонт кровли в многоэтажке на Чижевского, 12. С тех пор как начался ремонт, дом регулярно заливает. Самый сильный потоп случился во время ливневого дождя 15 августа.

Эту проблему обсудили в понедельник, 27 августа, на заседании областного правительства. Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщил, что капремонт кровли ведётся по решению суда.

- Конкурс [на проведение работ] был объявлен в конце прошлого года. Когда наступил сезон – в мае - работы были начаты. В процессе компания-подрядчик выявила ряд дополнительных, скрытых работ. В частности, на крыше обнаружили дополнительные блоки, которые требовали замены и первоначально не были включены в проектно-сметную документацию. Это потребовало её изменения.

Разумовский сообщил, что работы будут завершены до конца сентября, а ущерб от потопа жителям компенсируют.

Фото ОНФ.