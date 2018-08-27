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Во время урагана в Калуге затопило многоэтажку

27.08.2018 13:40 1 2678 Татьяна Светлова
Во время урагана в Калуге затопило многоэтажку

Четыре месяца идёт капитальный ремонт кровли в многоэтажке на Чижевского, 12. С тех пор как начался ремонт, дом регулярно заливает. Самый сильный потоп случился во время ливневого дождя 15 августа.

Эту проблему обсудили в понедельник, 27 августа, на заседании областного правительства. Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщил, что капремонт кровли ведётся по решению суда.

- Конкурс [на проведение работ] был объявлен в конце прошлого года. Когда наступил сезон – в мае - работы были начаты. В процессе компания-подрядчик выявила ряд дополнительных, скрытых работ. В частности, на крыше обнаружили дополнительные блоки, которые требовали замены и первоначально не были включены в проектно-сметную документацию. Это потребовало её изменения. 

Разумовский сообщил, что  работы будут завершены до конца сентября, а ущерб от потопа жителям компенсируют. 

Фото ОНФ.  


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Тэги: недвижимость жкх ремонт
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