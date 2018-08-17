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В Калуге введена в эксплуатацию первая очередь строительства ЖК «ГАЛАКТИКА»

17.08.2018 10:57 0 946
В Калуге введена в эксплуатацию первая очередь строительства ЖК «ГАЛАКТИКА»

Новый жилищный комплекс вводится в эксплуатацию в микрорайоне «Кубяка» по адресу: ул. Кибальчича, д. 2, сообщает Агентство недвижимости «КИТЕЖ». Завершено строительство первой очереди – 192 квартиры. К концу года планируется закончить вторую очередь, а к весне 2019 г. – третью.

Застройщиком ЖК «Галактика» выступает ЗАО «ИНЖЕНЕР». Несмотря на вызванные объективными обстоятельствами трудности, приведшие к задержке начала сдачи объекта, застройщик нашел возможности для продолжения строительства. Разрешение Городской управы Калуги на ввод в эксплуатацию первой очереди получено 10 августа.

ЖК «ГАЛАКТИКА» – 7-ми секционный 12, 14, 17-ти этажный жилой дом, расположенный напротив «Торгового квартала». На 1-м этаже комплекса запланирована поликлиника.

В настоящий момент своих жильцов ожидают 96 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир. 

г. Калуга, ул. Кирова, д. 44
Тел.: 8-900-575-02-04

www.kiteg-kaluga.ru

 

Проектная декларация размещена на сайте: ЖК Галактика


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Тэги: недвижимость агентство недвижимости китеж peклама
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