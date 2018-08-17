В Калуге введена в эксплуатацию первая очередь строительства ЖК «ГАЛАКТИКА»

17.08.2018 10:57 946

Новый жилищный комплекс вводится в эксплуатацию в микрорайоне «Кубяка» по адресу: ул. Кибальчича, д. 2, сообщает Агентство недвижимости «КИТЕЖ». Завершено строительство первой очереди – 192 квартиры. К концу года планируется закончить вторую очередь, а к весне 2019 г. – третью.

Застройщиком ЖК «Галактика» выступает ЗАО «ИНЖЕНЕР». Несмотря на вызванные объективными обстоятельствами трудности, приведшие к задержке начала сдачи объекта, застройщик нашел возможности для продолжения строительства. Разрешение Городской управы Калуги на ввод в эксплуатацию первой очереди получено 10 августа.

ЖК «ГАЛАКТИКА» – 7-ми секционный 12, 14, 17-ти этажный жилой дом, расположенный напротив «Торгового квартала». На 1-м этаже комплекса запланирована поликлиника.

В настоящий момент своих жильцов ожидают 96 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир.

Проектная декларация размещена на сайте: ЖК Галактика