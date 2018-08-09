Балабаново оставили без воды

В ночь с 8 на 9 августа в Балабаново произошла утечка на магистральном водоводе диаметром 400 мм.

- В связи с технической необходимостью на время производства работ прекращена подача холодного водоснабжения в городе, - рассказали нам в пресс-службе ГП «Калугаоблводоканал».

Водоканал организовал подвоз питьевой воды. Уточнить адреса, по которым на данный момент находятся цистерны, можно в администрации города или по телефону информационно-справочной службы водоканала 211-112.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет полностью восстановлено.

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