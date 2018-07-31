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На восьми улицах отключат свет

31.07.2018 17:03 0 212 Дмитрий Ивьев
На восьми улицах отключат свет

В среду, 1 августа, Калуга частично останется без электричества. Свет отключат на восьми улицах из-за ремонтных работ.

Отключение с 6:00 до 6:30:

Резвань

  • ул. Буровая 1, 3;
  • ул. Железнодорожная 1а, 2а, 1-9;
  • ул. Школьная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15.

Плетенёвка

  • ул. Полевая;
  • ул.Советская.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Ольговская 2, 3, 5, 10 кор.1, 12, 12 кор.1;
  • ул. Тарутинская 200, 202 кор.1;
  • СНТ «Рабочий садовод".

 


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Тэги: жкх коммуналка
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