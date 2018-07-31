На восьми улицах отключат свет

В среду, 1 августа, Калуга частично останется без электричества. Свет отключат на восьми улицах из-за ремонтных работ.

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